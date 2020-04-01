НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,32 гривень за євро, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 квітня встановлено на такому рівні: 30,324 гривень за євро (+0,0674 грн). При цьому курс євро на 1 квітня становить 30,256 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу знизився на 25 копійок до 30,81 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,96 (30,09 - 31 березня), продажу - 30,81 (31,06 - 31 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 30,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,21 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 27,7538 гривень за 1 долар (+0,1249 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,6289 гривень за 1 долар.