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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Економіка     02.04.2020 - 17:22
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 20 копійок, євро - на 45 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 2 квітня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії знизився на 21 копійку до 27,48 гривень за долар, курс купівлі до 27,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 45 копійок до 29,81 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,4200 - 27,4800 грн/долар, євро 29,7507 - 29,8158 грн/євро, російський рубль 0,3467 - 0,3477 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,4200

27,4800

EUR/UAH

29,7507

29,8158

RUB/UAH

0,3467

0,3477

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 1 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,6400 - 27,6900 грн/долар, євро 30,2105 - 30,2624 грн/євро, російський рубль 0,3505 - 0,3514 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 2 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 27,98 гривень за долар, курс євро знизився на 28 копійок до 30,53 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,45 (27,52 - 1 квітня), продажу - 27,98 (28,08 - 1 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,70 (29,96 - 1 квітня), продажу - 30,53 (30,81 - 1 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,12 - 1 квітня), продажу 3,61 (3,62 - 1 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 3 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,59 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 квітня встановлено на такому рівні: 27,5962 гривень за 1 долар (-0,1576 грн). При цьому курс долара на 2 квітня становить 27,7538 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубляКурс євро
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