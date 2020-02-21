НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2020 року встановив курс євро на рівні 26,41 гривень за євро, що на 1 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 лютого встановлено на такому рівні: 26,4129 рівень за євро (-0,0120 грн). При цьому курс євро на 21 лютого становить 26,4249 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 2 копійки до 26,53 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,20 (26,19 - 20 лютого), продажу - 26,53 (26,55 - 20 лютого) грн за євро

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 26,51 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,49 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,45 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 24,4530 гривень за 1 долар (-0,0247 грн). При цьому курс долара на 21 лютого становить 24,4777 гривень за 1 долар.