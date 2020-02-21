Курс долара продовжує знижуватися

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається нижче рівня 24,50 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,49 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,53 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,27 (24,29 - 20 лютого), продажу - 24,49 (24,52 - 20 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,20 (26,19 - 20 лютого), продажу - 26,53 (26,55 - 20 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,55 - 20 лютого), продажу 3,87 (3,88 - 20 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,30 - 24,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 21 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу знизився на 1 копійку до 24,45 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,43 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 лютого довідковий курс на рівні 24,45 грн/долар, знизивши його порівняно з 20 лютого (24,48 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, експертна місія Міжнародного валютного фонду 20 лютого приступила до переговорів з владою України.

Нагадаємо, керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів 17 лютого знову обговорювали виконання попередніх дій (prior actions) для прийняття нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів фонду.