НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2020 року встановив курс євро на рівні 26,42 гривень за євро, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 лютого встановлено на такому рівні: 26,4249 гривень за євро (-0,0613 грн). При цьому курс євро на 20 лютого становить 26,4862 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 4 копійки до 26,55 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,19 (26,24 - 19 лютого), продажу - 26,55 (26,59 - 19 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 26,45 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,43 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,47 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого встановлено на такому рівні: 24,4777 гривень за 1 долар (-0,0454 грн). При цьому курс долара на 20 лютого становить 24,5231 гривень за 1 долар.