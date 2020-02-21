Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 лютого 2020 року виріс на 1 копійку до 24,47 гривень за долар, курс купівлі до 24,45 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 26,51 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4500 - 24,4700 грн/долар, євро 26,4940 - 26,5162 грн/євро, російський рубль 0,3792 - 0,3997 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4500 24,4700 EUR/UAH 26,4940 26,5162 RUB/UAH 0,3792 0,3997

Нагадаємо, 20 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4600 грн/долар, євро 26,4397 - 26,4588 грн/євро, російський рубль 0,3827 - 0,3832 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,49 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,53 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,27 (24,29 - 20 лютого), продажу - 24,49 (24,52 - 20 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,20 (26,19 - 20 лютого), продажу - 26,53 (26,55 - 20 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,55 - 20 лютого), продажу 3,87 (3,88 - 20 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,45 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 24,4530 гривень за 1 долар (-0,0247 грн). При цьому курс долара на 21 лютого становить 24,4777 гривень за 1 долар.