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Курс долара перейшов до зростання

Новини » Фінанси     19.02.2020 - 12:35
Курс долара перейшов до зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище рівня 24,50 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,54 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 26,59 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,30 (24,27 - 18 лютого), продажу - 24,54 (24,48 - 18 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,24 (26,27 - 18 лютого), продажу - 26,59 (26,62 - 18 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,54 - 18 лютого), продажу 3,88 (3,89 - 18 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,35-24,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара перейшов до зростання

Міжбанк

Нагадаємо, 19 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу виріс на 8 копійок до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,51 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,50 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 лютого довідковий курс на рівні 24,52 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 18 лютого (24,44 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Зазначимо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,529 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 9,199 млрд грн. Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році.

Нагадаємо, питання боргової політики були однією з тем зустрічі, яку керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів провели у понеділок, 17 лютого.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара НБУ на 19 лютого знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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