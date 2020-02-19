Курс долара виріс на міжбанку

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 19 лютого 2020 року виріс на 4 копійки до 24,49 гривень за долар, курс купівлі до 24,47 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4500 грн/долар, євро 26,4011 - 26,4227 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4700 24,4900 EUR/UAH 26,4011 26,4227 RUB/UAH 0,3842 0,3847

Нагадаємо, 18 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4500 грн/долар, євро 26,4147 - 26,4285 грн/євро, російський рубль 0,3837 - 0,3844 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 19 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,54 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 26,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,30 (24,27 - 18 лютого), продажу - 24,54 (24,48 - 18 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,24 (26,27 - 18 лютого), продажу - 26,59 (26,62 - 18 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,54 - 18 лютого), продажу 3,88 (3,89 - 18 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,52 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 лютого встановлено на такому рівні: 24,5231 гривень за 1 долар (+0,0800 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає 24,4431 гривень за 1 долар.