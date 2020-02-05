НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 27,31 гривень за євро, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 лютого встановлено на такому рівні: 27,3152 гривень за євро (-0,1404 грн). При цьому курс євро на 5 лютого становить 27,4556 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 16 копійок до 27,53 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,29 - 4 лютого), продажу - 27,53 (27,69 - 4 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 24 копійки до 27,16 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,13 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,79 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 лютого встановлено на такому рівні: 24,7959 гривень за 1 долар (-0,0564 грн). При цьому курс долара на 5 лютого становить 24,8523 гривень за 1 долар.