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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     04.02.2020 - 17:30
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 30 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 27,45 гривень за євро, що на 30 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 лютого встановлено на такому рівні: 27,4556 гривень за євро (-0,2956 грн). При цьому курс євро на 4 лютого становить 27,7512 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого 2020 року, на готівковому ринку курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 27,69 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,29 (27,47 - 3 лютого), продажу - 27,69 (27,86 - 3 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 23 копійки до 27,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,36 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,85 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 24,8523 гривень за 1 долар (-0,2313 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить 25,0836 гривень за 1 долар.

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