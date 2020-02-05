Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 24,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 5 лютого 2020 року знизився на 12 копійок до 24,69 гривень за долар, курс купівлі до 24,66 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 24 копійки до 27,16 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,6600 - 24,6900 грн/долар, євро 27,1358 - 27,1688 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6600 24,6900 EUR/UAH 27,1358 27,1688 RUB/UAH 0,3924 0,3931

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7800 - 24,8100 грн/долар, євро 27,3670 - 27,4056 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 5 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 24,90 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 27,53 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,67 (24,77 - 4 лютого), продажу - 24,90 (25,00 - 4 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,29 - 4 лютого), продажу - 27,53 (27,69 - 4 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,62 (3,63 - 4 лютого), продажу 3,95 (3,95 - 4 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,79 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 лютого встановлено на такому рівні: 24,7959 гривень за 1 долар (-0,0564 грн). При цьому курс долара на 5 лютого становить 24,8523 гривень за 1 долар.