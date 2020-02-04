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Курс долара впав на міжбанку

Новини » Фінанси     04.02.2020 - 17:20
Курс долара впав на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 24,80 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 4 лютого 2020 року знизився на 20 копійок до 24,81 гривень за долар, курс купівлі до 24,78 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 23 копійки до 27,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7800 - 24,8100 грн/долар, євро 27,3670 - 27,4056 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7800

24,8100

EUR/UAH

27,3670

27,4056

RUB/UAH

0,3924

0,3931

Курс долара впав на міжбанку

Нагадаємо, 3 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0100 грн/долар, євро 27,5979 - 27,6365 грн/євро, російський рубль 0,3922 - 0,3932 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 4 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 25,00 гривень за долар, курс євро знизився на 17 копійок до 27,69 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,77 (24,92 - 3 лютого), продажу - 25,00 (25,15 - 3 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,29 (27,47 - 3 лютого), продажу - 27,69 (27,86 - 3 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,63 (3,63 - 3 лютого), продажу 3,95 (3,96 - 3 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,85 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 24,8523 гривень за 1 долар (-0,2313 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить 25,0836 гривень за 1 долар.

Офіційний курс долара впав нижче 25 гривень Долар різко подешевшав
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубляКурс євро
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