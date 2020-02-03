НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 27,75 гривень за євро, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 лютого встановлено на такому рівні: 27,7512 гривень за євро (+0,0925 грн). При цьому курс євро на 3 лютого становить 27,6587 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 21 копійку до 27,86 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,47 (27,28 - 31 січня), продажу - 27,86 (27,65 - 31 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 27,63 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,59 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 25,0836 гривень за 1 долар (+0,0542 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить 25,0294 гривень за 1 долар.