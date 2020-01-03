НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 3 копійки до 26,39 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 січня встановлено на такому рівні: 26,3932 гривень за євро (-0,0288 грн).

Скріншот bank.gov.ua

При цьому курс євро на 28 грудня 2019 року - 7 січня становить 26,422 гривень за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ змінив з 27 грудня порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Згідно з постановою, для більш простого представлення і використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, тобто у форматі 1 долар США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня 2020 року, на готівковому ринку знизився на 53 копійки до 26,78 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 4 копійки до 26,50 гривень за євро.. Курс купівлі становить 26,47 грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,04 (26,28 - 28 грудня), продажу - 26,78 (27,31 - 28 грудня) грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,67 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 23,6785 гривень за 1 долар (-0,0077 гривень).