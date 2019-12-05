НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 3 копійки до 26,48 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 грудня встановлено на такому рівні: 2648,9182 гривень за 100 євро (-2,7963 грн).

При цьому курс євро на 5 грудня становить 2651,7145 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,57 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,22 (26,28 - 4 грудня), продажу - 26,57 (26,58 - 4 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 5 копійок до 26,47 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,44 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,87 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 2387,7034 гривень за 100 доларів (-5,3248 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 5 грудня - 2393,0282 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.