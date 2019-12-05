Курс долара оновив черговий мінімум

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до 23,90 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,96 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,57 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,78 (3,84 - 4 грудня), продажу - 23,96 (24,01 - 4 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,22 (26,28 - 4 грудня), продажу - 26,57 (26,58 - 4 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,49 - 4 грудня), продажу 3,79 (3,78 - 4 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,65-23,95 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 5 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,89 гривень за долар, курс купівлі до 23,86 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 26,48 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 грудня довідковий курс на рівні 23,88 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 грудня (23,93). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Олег Чурий заявив, що зміцнення гривні до долара 2019 року - це природний процес, оскільки фундаментальні чинники зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.