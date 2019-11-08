НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 12 копійок до 27,03 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 листопада встановлено на такому рівні: 2703,5382 гривень за 100 євро (-12,0787 грн).

При цьому курс євро на 8 листопада становить 2715,6169 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим знизився на 12 копійок до 27,29 гривень за євро. середній курс купівлі євро становить 26,86 (26,96 - 7 листопада), продажу - 27,29 (27,41 - 7 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 27,02 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,99 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,50 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 2450,1887 гривень за 100 доларів (-1,3929 гривень).