Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 7 листопада 2019 року знизився на 9 копійок до 24,51 гривень за долар, курс купівлі до 24,48 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 27,11 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5100 грн/долар, євро 27,0846 - 27,1178 грн/євро, російський рубль 0,3843 - 0,3852 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4800 24,5100 EUR/UAH 27,0846 27,1178 RUB/UAH 0,3843 0,3852

Нагадаємо, 6 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6000 грн/долар, євро 27,2284 - 27,2592 грн/євро, російський рубль 0,3848 - 0,3857 грн/рубль.

В обмінних пунктах України 7 листопада курс долара продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,65 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,41 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,44 (24,55 - 6 листопада), продажу - 24,65 (24,76 - 6 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,96 (27,11 - 6 листопада), продажу - 27,41 (27,54 - 6 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,54 - 6 листопада), продажу 3,89 (3,91 - 6 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 листопада встановлено на такому рівні: 2451,5816 гривень за 100 доларів (-14,1796 гривень).