Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 5 листопада 2019 року знизився на 8 копійок до 24,73 гривень за долар, курс купівлі до 24,78 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 24 копійки до 27,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7300 грн/долар, євро 27,3947 - 27,4255 грн/євро, російський рубль 0,3893 - 0,3902 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7000 24,7300 EUR/UAH 27,3947 27,4255 RUB/UAH 0,3893 0,3902

Нагадаємо, 4 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,7800 - 24,8100 грн/долар, євро 27,6297 - 27,6606 грн/євро, російський рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада, встановлений на такому рівні: 2471,9467 гривень за 100 доларів (-7,8554 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 5 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,83 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,73 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,62 (24,78 - 4 листопада), продажу - 24,83 (24,91 - 4 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,30 (27,39 - 4 листопада), продажу - 27,73 (27,86 - 4 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,55 - 4 листопада), продажу 3,93 (3,93 - 4 листопада) грн за 10 рублів.