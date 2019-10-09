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Курс долара стабілізувався

Новини » Фінанси    09.10.2019 - 12:40
Курс долара стабілізувався
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долара коливається біля рівня 24,70-24,80

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 25,02 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 27,49 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,69 (24,66 - 8 жовтня), продажу - 25,02 (25,04 - 8 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,96 (27,00 - 8 жовтня), продажу - 27,49 (27,53 - 8 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 8 жовтня), продажу 3,87 (3,89 - 8 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,70-25,15 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара стабілізувався

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 24,73 гривень за долар, курс купівлі до 24,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 27,14 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,69 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 8 жовтня (24,88). Таким чином, офіційний курс на 9 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, експерти значно поліпшили прогноз курсу гривні до долара на 2019-2020. Згідно з консенсус-прогнозом, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар. Таким чином, прогноз курсу покращено порівняно з попередньою оцінкою, зробленою у квітні 2019 року (28,0 грн/долар на 2019 рік і 29,18 грн/долар у 2020 році).

Курс долара трохи знизився на міжбанку НБУ на 9 жовтня знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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