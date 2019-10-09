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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    09.10.2019 - 17:10
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 9 жовтня 2019 року знизився на 10 копійок до 24,66 гривень за долар, курс купівлі до 24,62 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,07 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,6200 - 24,6600 грн/долар, євро 27,0327 - 27,0766 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6200

24,6600

EUR/UAH

27,0327

27,0766

RUB/UAH

0,3788

0,3796

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 8 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7200 - 24,7600 грн/долар, євро 27,1362 - 27,1746 грн/євро, російський рубль 0,3785 - 0,3794 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,70 гривень за долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня встановлено на такому рівні: 2470,1001 гривень за 100 доларів (-0,602 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 9 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 25,02 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 27,49 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,69 (24,66 - 8 жовтня), продажу - 25,02 (25,04 - 8 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,96 (27,00 - 8 жовтня), продажу - 27,49 (27,53 - 8 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 8 жовтня), продажу 3,87 (3,89 - 8 жовтня) грн за 10 рублів.

НБУ зберіг офіційний курс долара на колишньому рівні Курс долара стабілізувався
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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