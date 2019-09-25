НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 26 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 15 копійок до 26,48 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 вересня встановлено на такому рівні: 2648,8803 гривні за 100 євро (-14,89 грн).

При цьому курс євро на 25 вересня становить 2663,7703 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро знизився на 13 копійок до 26,61 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 24,19 (24,32 - 24 вересня), продажу - 26,61 (26,74 - 24 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 26,58 гривень за євро. Курс покупки становить 26,55 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 26 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,12 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 вересня, встановлений на такому рівні 2412,0199 гривень за 100 доларів (-8,9292 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 25 вересня - 2420,9491 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.