НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 4 копійки до 27,26 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 вересня встановлено на такому рівні: 2726,7589 гривні за 100 євро (-3,7771 грн).

При цьому курс євро на 18 вересня становить 2730,536 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс знизився на 1 копійку до 27,42 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,03 (27,01 - 17 вересня), продажу - 27,42 (27,43 - 17 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 27,27 гривень за євро. Курс покупки становить 27,26 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 19 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,66 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 вересня, встановлений на такому рівні 2466,9853 гривень за 100 доларів (-9,4667 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 вересня - 2471,0681 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.