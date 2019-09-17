НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 27,30 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 вересня встановлено на такому рівні: 2730,536 гривні за 100 євро (-2,0019 грн).

При цьому курс євро на 17 вересня становить 2732,5379 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня 2019 року, на готівковому ринку знизився на 16 копійок до 27,43 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,01 (27,14 - 16 вересня), продажу - 27,43 (27,59 - 16 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 27,31 гривень за євро. Курс покупки становить 27,29 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,76 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 вересня, встановлений на такому рівні 2476,452 гривень за 100 доларів (-0,6923 гривень).