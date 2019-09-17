НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар стабілізувався після оновлення багаторічних мінімумів

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,76 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 вересня, встановлений на такому рівні 2476,452 гривень за 100 доларів (-0,6923 гривень).

При цьому курс долара на 17 вересня становить 2477,1443 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 17 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився стабілізацією курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 24,80 гривень за долар, курс купівлі - 24,76 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 27,31 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,76 гривень за долар, не змінивши порівняно з 16 вересня (24,76).

У той же час в обмінних пунктах України 17 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 24,88 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 27,43 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,63 (24,65 - 16 вересня), продажу - 24,88 (24,89 - 16 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,01 (27,14 - 16 вересня), продажу - 27,43 (27,59 - 16 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,51 - 16 вересня), продажу 3,89 (3,88 - 16 вересня) грн за 10 рублів.