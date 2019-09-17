Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 17 вересня 2019 року знизився на 4 копійки до 24,76 гривень за долар, курс купівлі - 24,74 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 27,31 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7600 грн/долар, євро 27,2956 - 27,3152 грн/євро, російський рубль 0,3843 - 0,3848 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7400 24,7600 EUR/UAH 27,2956 27,3152 RUB/UAH 0,3843 0,3848

Нагадаємо, 16 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7850 - 24,8050 грн/долар, євро 27,3006 - 27,3202 грн/євро, російський рубль 0,3868 - 0,3873 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,76 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 вересня, встановлений на такому рівні 2476,452 гривень за 100 доларів (-0,6923 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 17 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 24,88 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 27,43 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,63 (24,65 - 16 вересня), продажу - 24,88 (24,89 - 16 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,01 (27,14 - 16 вересня), продажу - 27,43 (27,59 - 16 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,51 - 16 вересня), продажу 3,89 (3,88 - 16 вересня) грн за 10 рублів.