ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    16.09.2019 - 18:30
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 9 копійок до 27,32 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 вересня встановлено на такому рівні: 2732,5379 гривні за 100 євро (-9,3593 грн).

При цьому курс євро на 16 вересня становить 2741,8972 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня 2019 року, на готівковому ринку виріс на 5 копійок до 27,59 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,11 - 13 вересня), продажу - 27,58 (27,54 - 13 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 27,32 гривень за євро. Курс покупки становить 27,30 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,77 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня, встановлений на такому рівні 2477,1443 гривень за 100 доларів (+6,0762 гривень).

Курс долара трохи знизився на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара
Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся