НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 9 копійок до 27,32 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 вересня встановлено на такому рівні: 2732,5379 гривні за 100 євро (-9,3593 грн).

При цьому курс євро на 16 вересня становить 2741,8972 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня 2019 року, на готівковому ринку виріс на 5 копійок до 27,59 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,11 - 13 вересня), продажу - 27,58 (27,54 - 13 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 27,32 гривень за євро. Курс покупки становить 27,30 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,77 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня, встановлений на такому рівні 2477,1443 гривень за 100 доларів (+6,0762 гривень).