НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 9 копеек до 27,32 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 сентября установлен на таком уровне: 2732,5379 гривны за 100 евро (-9,3593 грн).

При этом курс евро на 16 сентября составляет 2741,8972 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 сентября 2019 года, на наличном рынке вырос на 5 копеек до 27,59 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,14 (27,11 - 13 сентября), продажи - 27,58 (27,54 - 13 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 27,32 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,30 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,77 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне 2477,1443 гривен за 100 долларов (+6,0762 гривен).