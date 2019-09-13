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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    13.09.2019 - 17:40
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала до 27,41 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 19 копійок до 27,41 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 вересня встановлено на такому рівні: 2741,8972 гривні за 100 євро (+19,6545 грн).

При цьому курс євро на 13 вересня становить 2722,2427 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 6 копійок до 27,54 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,16 - 12 вересня), продажу - 27,54 (27,60 - 12 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,46 гривень за євро. Курс покупки становить 27,43 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 вересня, встановлений на такому рівні 2471,0681 гривень за 100 доларів (-12,0503 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 13 вересня - 2483,1184 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

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