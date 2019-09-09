НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 5 копійок до 27,61 грн за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 вересня встановлено на такому рівні: 2761,1811 гривні за 100 євро (-5,056 грн).

При цьому курс євро на 9 вересня становить 2766,2371 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 8 копійок до 27,86 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,42 (27,48 - 6 вересня), продажу - 27,86 (27,94 - 6 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 27,60 гривень за євро. Курс покупки становить 27,57 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлено на такому рівні: 2502,6567 гривень за 100 доларів (-5,9468 гривень).