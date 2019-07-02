НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 16 копійок до 29,58 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 липня, встановлений на такому рівні 2958,4925 гривні за 100 євро (-15,6824 грн).

При цьому курс євро на 2 липня становить 2974,1749 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 10 копійок до 29,74 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,50 (29,05 - 29,60 - 1 липня), продажу 29,50 - 30,00 (29,60 - 30,05 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,30 (29,36 - 1 липня), продажу - 29,74 (29,84 - 1 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився 13 копійок до 29,57 гривень за євро. Курс покупки становить 29,56 грн/євро.