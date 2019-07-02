Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 3 копійки, євро - на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 липня 2019 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,23 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,00 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 29,74 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,85 - 26,10 (25,90 - 26,10 - 1 липня), продажу 26,15 - 26,50 (26,15 - 26,50 - 1 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,00 (26,02 - 1 липня), продажу - 26,23 (26,26 - 1 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,50 (29,05 - 29,60 - 1 липня), продажу 29,50 - 30,00 (29,60 - 30,05 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,30 (29,36 - 1 липня), продажу - 29,74 (29,84 - 1 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,07 - 1 липня), продажу - 4,07 - 5,00 (4,08 - 5,00 - 1 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,82 (3,85 - 1 липня), продажу 4,18 (4,16 - 1 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1750 - 26,1900 грн/долар, євро 29,5620 - 29,5763 грн/євро, російський рубль 0,4140 - 0,4144 грн/рубль.