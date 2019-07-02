Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 2 липня 2019 року знизився на 2 копійки до 26,18 грн/долар, курс купівлі - 26,17 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився 13 копійок до 29,57 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1850 грн/долар, євро 29,5694 - 29,5785 грн/євро, російський рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1700 26,1850

EUR/UAH 29,5694 29,5785

RUB/UAH 0,4130 0,4136

Нагадаємо, 1 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2000 грн/долар, євро 29,6828 - 29,7029 грн/євро, російський рубль 0,4163 - 0,4168 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,17 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 2617,9033 гривень за 100 доларів (-2,746 гривень).