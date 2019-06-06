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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    06.06.2019 - 17:15
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 21 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 5 червня 2019 року знизився на 21 копійку до 26,70 грн/долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 30 копійок до 30,04 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 30,0283 - 30,0481 грн/євро, російський рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,6800      26,7000

EUR/UAH     30,0283      30,0481

RUB/UAH     0,4095        0,4101

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 5 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8850 - 26,9150 грн/долар, євро 30,3128 - 30,3439 грн/євро, російський рубль 0,4131 - 0,4137 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 червня, встановлений на такому рівні: 2679,5094 гривень за 100 доларів (-13,5004 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Долар і євро знижуються на готівковому ринку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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