НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 25 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 21 копійку до 29,80 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 квітня встановлено на такому рівні: 2980,9441 гривні за 100 євро (-20,1224 грн).

При цьому курс євро на 24 квітня становить 3001,0665 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 16 копійок до 30,23 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,50 - 30,05 (29,60 - 30,15 - 23 квітня), продажу 30,00 - 30,60 (30,55 - 30,80 - 23 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,74 (29,90 - 23 квітня), продажу - 30,23 (30,39 - 23 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 29,85 гривень за євро. Курс покупки становить 29,81 грн/євро.