НБУ знизив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 11 копійок до 30,01 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 квітня встановлено на такому рівні: 3001,0665 гривні за 100 євро (-11,1627 грн).

При цьому курс євро на 23 квітня становить 3012,2292 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 23 копійки до 30,39 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,60 - 30,15 (29,85 - 30,35 - 22 квітня), продажу 30,55 - 30,80 (30,35 - 30,80 - 22 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,90 (30,14 - 22 квітня), продажу - 30,39 (30,62 - 22 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 15 копійок до 29,87 гривень за євро. Курс покупки становить 29,85 грн/євро.