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Курс долара трохи зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    24.04.2019 - 17:10
Курс долара трохи зріс на міжбанку

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 24 квітня 2019 року підвищився на 2 копійки до 26,67 грн/долар, курс купівлі до 26,64 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6400 - 26,6750 грн/долар, євро 29,8181 - 29,8573 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,6400     26,6750

EUR/UAH     29,8181      29,8573

RUB/UAH     0,4146        0,4153

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Нагадаємо, 23 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6300 - 26,6500 грн/долар, євро 29,8575 - 29,8773 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4179 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 квітня встановлено на такому рівні: 2659,4202 гривень за 100 доларів (-9,3806 гривень).

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Теми: Курс долара
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