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Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Новини » Фінанси    24.04.2019 - 11:40
Долар і євро знижуються на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар впав на 10 копійок, євро на 16 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 26,85 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 30,23 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,70 (26,50 - 26,80 - 23 квітня), продажу 26,70 - 27,20 (26,80 - 27,30 - 23 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,60 (26,68 - 23 квітня), продажу - 26,85 (26,95 - 23 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,50 - 30,05 (29,60 - 30,15 - 23 квітня), продажу 30,00 - 30,60 (30,55 - 30,80 - 23 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,74 (29,90 - 23 квітня), продажу - 30,23 (30,39 - 23 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,13 - 23 квітня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 23 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,87 (3,88 - 23 квітня), продажу 4,23 (4,23 - 23 квітня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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