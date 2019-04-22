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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    22.04.2019 - 17:41
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: колаж (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 9 копійок до 30,12 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 квітня встановлено на такому рівні: 3012,2292 гривні за 100 євро (-8,8424 грн).

При цьому курс євро на 22 квітня становить 3021,0716 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 4 копійки до 30,62 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,85 - 30,35 (29,80 - 30,45 - 19 квітня), продажу 30,35 - 30,80 (30,45 - 30,80 - 19 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,14 (30,10 - 19 квітня), продажу - 30,62 (30,58 - 19 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 30,02 гривень за євро. Курс покупки становить 29,99 грн/євро.

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