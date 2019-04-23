Курс долара знизився на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 23 квітня 2019 року знизився на 3 копійки до 26,65 грн/долар, курс купівлі до 26,63 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 29,87 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 26,6300 - 26,6500 грн/долар, євро 29,8575 - 29,8773 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4179 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6300 26,6500

EUR/UAH 29,8575 29,8773

RUB/UAH 0,4174 0,4179

Нагадаємо, 22 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,6850 грн/долар, євро 29,9978 - 30,0259 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4183 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 квітня встановлено на такому рівні: 2668,8008 гривень за 100 доларів (-8,7363 гривень).