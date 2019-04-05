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Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    05.04.2019 - 12:11
Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 17 копійок, євро-на 22 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 17 копійок до 26,97 гривень за долар, купівлі на 18 копійок до 26,74 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 22 копійки до 30,40 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,87 (26,75 - 27,00 - 4 квітня), продажу 26,88 - 27,25 (27,03 - 27,30 - 4 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,74 (26,92 - 4 квітня), продажу - 26,97 (27,14 - 4 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,70 - 30,20 (29,90 - 30,35 - 4 квітня), продажу 30,20 - 31,00 (30,40 - 31,00 - 4 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,93 (30,17 - 4 квітня), продажу - 30,40 (30,62 - 4 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,06 (2,60 - 4,06 - 4 квітня), продажу - 4,08 - 5,00 (4,09 - 5,00 - 4 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,86 - 4 квітня), продажу 4,18 (4,20 - 4 квітня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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