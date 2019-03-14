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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    14.03.2019 - 18:30
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 15 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 1 копійку до 30,17 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 березня встановлено на такому рівні: 3017,6273 гривні за 100 євро (-0,605 грн).

При цьому курс євро на 14 березня становить 3018,2323 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 12 копійок до 30,39 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,60 - 30,40 (29,40 - 30,20 - 13 березня), продажу 30,20 - 30,80 (30,00 - 30,75 - 13 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,00 (29,85 - 13 березня), продажу - 30,51 (30,39 - 13 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу зріс на 15 копійок до 30,41 грн/євро. Курс покупки становить 30,36 грн/євро.

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