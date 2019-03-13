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НБУ підвищив офіційний курс євро вище 30 грн/євро

Новини » Фінанси    13.03.2019 - 17:59
НБУ підвищив офіційний курс євро вище 30 грн/євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 46 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 46 копійок до 30,18 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 березня встановлено на такому рівні: 3018,2323 гривні за 100 євро (+46,1927 грн).

При цьому курс євро на 13 березня становить 2972,0396 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро вище 30 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 40 копійок до 30,39 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,40 - 30,20 (29,20 - 29,90 - 12 березня), продажу 30,00 - 30,75 (29,75 - 30,45 - 12 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,85 (29,55 - 12 березня), продажу - 30,39 (29,99 - 12 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 33 копійки до 30,26 грн/євро. Курс покупки становить 30,22 грн/євро.

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