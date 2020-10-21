НБУ знизив офіційний курс долара вперше за тиждень

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3707 гривень за 1 долар (-0,0055 грн). При цьому курс долара на 20 жовтня становить 28,3762 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується вперше після зростання протягом тижня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,39 гривень за долар, курс купівлі - 28,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,42 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 жовтня довідковий курс на рівні 28,36 грн/долар, знизивши його порівняно з 19 жовтня (28,37 грн/долар).

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин заявив, що ситуація на міжбанківському валютному ринку збалансованої залишається. Цьому сприяє відсутність фундаментальних тенденцій до ослаблення курсу гривні.