Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,40

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 20 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 28,39 гривень за долар, курс купівлі - 28,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,42 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3750 - 28,3950 грн/долар, євро 33,4002 - 33,4209 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Відзначимо, 19 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3750 - 28,3950 грн/долар, євро 33,4314 - 33,4549 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3762 гривень за 1 долар (+0,0113 грн). При цьому курс долара на 19 жовтня становить 28,3649 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає п'ятий день поспіль після невеликого зниження.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.