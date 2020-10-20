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Ситуація на міжбанку: попит та пропозиція валюти збалансувалися

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 14:49
Ситуація на міжбанку: попит та пропозиція валюти збалансувалися
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На ситуацію на валютному ринку впливають декілька чинників

Ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою. Цьому сприяє відсутність фундаментальних тенденцій до послаблення курсу гривні.

Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, станом на 20 жовтня курс гривні до долара знецінився на 0,2% за тиждень та на 0,6% за поточний місяць. При цьому валютні інтервенції НБУ з підтримки обмінного курсу гривні скоротилися до 1 млн доларів за період 12-16 жовтня, "що свідчить про збалансованість попиту та пропозиції на валютному ринку".

Голова Ради НБУ нагадав, що у серпні рахунок поточних операцій був зведений із профіцитом 370 млн доларів (з початку року 4,2 млрд доларів).

Данилишин навів дані, щодо виплат резидентами України доходів від інвестицій на користь нерезидентів (дивіденди, відсотки). З початку 2020 року вони становили 4,7 млрд доларів, були повністю компенсовані надходженнями з оплати праці, які за 8 місяців поточного року становили майже 7 млрд доларів. Для порівняння - за січень-серпень 2019 року надходження з оплати праці становили 8,2 млрд доларів, що на 17% вище, ніж нинішнього року.

Крім того, чистий продаж іноземної валюти фізичними особами на готівковому ринку з початку жовтня становив майже 60 млн доларів, з початку 2020 року - 1,3 млрд доларів.

"Врівноваженню попиту та пропозиції на міжбанківському ринку сприяє також уповільнення відпливу коштів нерезидентів із вкладень у державні цінні папери. Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів станом на 20.10.2020 становив 78,5 млрд грн, знизившись на 723 млн грн за плинний тиждень, що свідчить про майже 2-разове уповільнення порівняно з попереднім тижнем", - додав Данилишин.

Ситуація на міжбанку: попит та пропозиція валюти збалансувалися

Нагадаємо, НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму. Протягом тижня 12 - 16 жовтня 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 1,0 млн доларів. Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши її у порівнянні з попередньою тижнем.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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