НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня встановлено на такому рівні: 28,1195 гривень за 1 долар (+0,0639 грн). При цьому курс долара на 16 вересня становить 28,0556 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 вересня 2020 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,12 гривень за долар, курс купівлі до 28,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,33 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 16 вересня довідковий курс на рівні 28,13 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 15 вересня (28,02 грн).