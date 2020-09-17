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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Київ, Четвер 17 вересня 2020 11:00
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,10 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,10 гривень за долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 33,13 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0850 - 28,1050 грн/долар, євро 33,1094 - 33,1301 грн/євро, російський рубль 0,3734 - 0,3738 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,0850

28,1050

EUR/UAH

33,1094

33,1301

RUB/UAH

0,3734

0,3738

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 16 вересня 2020 року закрилися в діапазоні: 28,0400 - 28,0600 грн/долар, євро 33,2161 - 33,2398 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, індекс девальваційних очікувань українців у серпні знизився на 4,9 п. - до значення 156,9.

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