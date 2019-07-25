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Курс долара впав до мінімуму в цьому році


Долар подешевшав до 25,48 грн

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,49 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на такому рівні: 2548,7337 гривень за 100 доларів (-2,8963 гривень).

При цьому курс долара на 24 липня становить 2551,63 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс перебуває на мінімальному рівні в 2019 році. Попередній мінімум був зафіксовано 10 липня - 2548,9178 гривень за 100 доларів

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,52 гривень за долар, курс купівлі - 25,49 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 28,40 гривень за євро.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 25,66 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 25,40 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 28,68 гривень за євро.

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